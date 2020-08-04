В Волгограде прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщают novostivolgograda.ru со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.
На 14 муниципальных образований Волгоградской области приходятся 92 новых случая заболевания COVID-19.
По информации штаба, в Волгограде за последние сутки коронавирус лабораторно подтвердился у 28 человек.
Тревожная ситуация снова наблюдается в Средней Ахтубе, в Палласовском районе.
Ранее «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы Смольного сообщили о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге.