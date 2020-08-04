В Волгограде прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19

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В Волгограде прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.
В Волгограде прокомментировали ситуацию с распространением COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщают novostivolgograda.ru со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.

На 14 муниципальных образований Волгоградской области приходятся 92 новых случая заболевания COVID-19.

По информации штаба, в Волгограде за последние сутки коронавирус лабораторно подтвердился у 28 человек.

Тревожная ситуация снова наблюдается в Средней Ахтубе, в Палласовском районе.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы Смольного сообщили о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге.

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