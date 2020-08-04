В Удмуртии 7 августа вступает в силу новый закон о туризме

Короткая ссылка
В Удмуртии 7 августа вступит в силу новый закон «О некоторых вопросах развития туризма и туристской деятельности в Удмуртской Республике».
В Удмуртии 7 августа вступает в силу новый закон о туризме
  • © Wikimedia commons

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на данные пресс-службы Госсовета УР.

«Мы рассчитываем, что принятый закон будет способствовать превращению сферы туризма в реальный сектор экономики. Мы понимаем, что развить туризм на отдельной территории, где нет ни моря, ни гор, без федеральной финансовой поддержки сложно, то есть необходимо в первую очередь решить задачу по включению Удмуртии в федеральную программу развития туризма. Для этого нужно разработать комплекс мер и условий развития туризма на территории республики, урегулировав их соответствующим законом», — цитирует издание председателя постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, национальной и молодёжной политике и спорту Татьянау Ишматову.

Она считает, что у республики огромный потенциал для развития благодаря брендам — Петру Чайковскому, Михаилу Калашникову, «Бурановским бабушкам», Сибирскому тракту, удмуртской усадьбе Тол Бабая, музею-заповеднику «Лудорвай» и этнотуризму.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить