Мотострелки ЮВО провели учения в горах Северного Кавказа

Батальонные тактические группы 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели учения в горах Северного Кавказа.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Подразделения совершили марш на общевойсковой полигон Гвардейский. В назначенном районе мотострелки провели двустороннее тактическое занятие с боевой стрельбой.

Применялось штатное вооружение, в том числе танки Т-90, боевые мaшины пехоты БМП-3, 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Акация», 120-миллиметровые миномёты «Сaни».

К манёврам привлекли около 1,5 тыс. военнослужащих и около 150 единиц вооружения и военной техники.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.