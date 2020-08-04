Мотострелки ЮВО провели учения в горах Северного Кавказа
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Подразделения совершили марш на общевойсковой полигон Гвардейский. В назначенном районе мотострелки провели двустороннее тактическое занятие с боевой стрельбой.
Применялось штатное вооружение, в том числе танки Т-90, боевые мaшины пехоты БМП-3, 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Акация», 120-миллиметровые миномёты «Сaни».
К манёврам привлекли около 1,5 тыс. военнослужащих и около 150 единиц вооружения и военной техники.
24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.