Прокуратура начала проверку из-за ЧП с мотодельтапланом в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жёсткой посадкой мотодельтаплана в Московской области», — указывается в заявлении.
Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в Можайском районе Московской области совершил жёсткую посадку мотодельтаплан. В результате произошедшего погибли два человека.