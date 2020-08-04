Прокуратура начала проверку из-за ЧП с мотодельтапланом в Подмосковье

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за жёсткой посадки мотодельтаплана в Московской области, в результате чего погибли два человека.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с жёсткой посадкой мотодельтаплана в Московской области», — указывается в заявлении.

Проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Можайском районе Московской области совершил жёсткую посадку мотодельтаплан. В результате произошедшего погибли два человека.