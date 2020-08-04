В Музее Москвы 8 и 9 августа состоится городской блошиный рынок

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В Музее Москвы 8 и 9 августа состоится городской блошиный рынок.
В Музее Москвы 8 и 9 августа состоится городской блошиный рынок
  • © Музей Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальный сайт столичного музея.

«Среди покупок, за которыми надо приходить на блошиный рынок, — изящный фарфор европейских, советских и дореволюционных российских марок, винтажные наряды из натуральных тканей, украшения с историей, а также советские диафильмы, игрушки и значки», — заявили представители учреждения.

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