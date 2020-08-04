В Петербурге в День физкультурника состоится онлайн-забег

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В Санкт-Петербурге в День физкультурника состоится онлайн-забег.
В Петербурге в День физкультурника состоится онлайн-забег
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы Адмиралтейского района города.

Для участия необходимо скачать приложение, которое отслеживает время и дистанцию, а в конце сделать скриншот для отчётности.

Дистанцию участник определяет сам, исходя из своей ступени ГТО.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.

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