В Петербурге в День физкультурника состоится онлайн-забег

В Санкт-Петербурге в День физкультурника состоится онлайн-забег.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы Адмиралтейского района города.

Для участия необходимо скачать приложение, которое отслеживает время и дистанцию, а в конце сделать скриншот для отчётности.

Дистанцию участник определяет сам, исходя из своей ступени ГТО.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.