В Петербурге в День физкультурника состоится онлайн-забег
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы Адмиралтейского района города.
Для участия необходимо скачать приложение, которое отслеживает время и дистанцию, а в конце сделать скриншот для отчётности.
Дистанцию участник определяет сам, исходя из своей ступени ГТО.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.