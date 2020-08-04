Путин обсудил с Воробьёвым ситуацию с обманутыми дольщиками

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Российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Путин обсудил с Воробьёвым ситуацию с обманутыми дольщиками
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что они обсудили социально-экономическое положение в Подмосковье, в том числе решение вопроса с обманутыми дольщиками.

«Всё-таки как вы предполагаете, в какие сроки решать проблему обманутых дольщиков?» — спросил Путин у Воробьёва.

Глава региона предположил, что эту проблему удастся решить: «В трёхлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с ДОМ.РФ».

«У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15,5 тыс. ключей, просто темп я вам хочу показать. Всего 24 (тысячи. — RT) осталось, вот в этом году», — сообщил Воробьёв.

Он заявил, что «15,5 тыс. в этом году, 19 в прошлом выдали», а в следующем году «нужно не снижать темп».

«Если так пойдём, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть», — добавил губернатор.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в правительстве Калининградской области обсудили вопросы восстановления прав обманутых дольщиков.

Также сообщалось, что в Башкирии 667,8 млн рублей выделили на достройку проблемных домов.

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