В Ростуризме оценили потери от отсутствия иностранных туристов

Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила потери от отсутствия иностранных туристов.

«По итогам прошлого года туризм принёс стране $10,9 млрд. Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 млрд рублей», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Кроме того, Догузова прокомментировала ситуацию с электронными визами. По её мнению, это мера, которая в том числе позволит регионам быстрее восстановиться с учётом огромного вклада туризма в создание рабочих мест.

«Въехать по ней можно на срок до 16 дней. Виза пока однократная, но мы рассчитываем, что со временем будет рассмотрен вопрос сделать её многократной», — добавила глава Ростуризма.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию с отдыхом в Турции.