В АТОР прокомментировали ситуацию с Черногорией

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Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович прокомментировал сообщение о том, что Черногория разрешила въезд для россиян.
В АТОР прокомментировали ситуацию с Черногорией
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что теоретически россияне смогут попасть в Черногорию, но именно теоретически и массового потока не будет.

«У нас, например, разрешён вылет для граждан, у которых в другой стране находятся родственники. Для этих людей Черногория открылась официально», — пояснил эксперт.

Как считает Канторович, в ближайшем будущем решение об открытии границ для россиян могут принять ещё несколько стран.

«Те страны, которые не находятся в ЕС и Шенгенской зоне, будут стремиться открывать границы побыстрее», — добавил он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию с отдыхом в Турции.

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