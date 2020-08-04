В Роскачестве дали рекомендации по продлению срока службы ноутбуков

В Роскачестве рассказали о продлении срока службы ноутбуков.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт АНО «Российской системы качества» (Роскачества).

Специалисты рекомендуют более бережно относиться к жёсткому диску ноутбука, оставляя на нём хотя бы 15% памяти, чтобы устройство смогло проработать дольше.

«Бережно обращайтесь со своим жёстким диском (и с ноутбуком в целом), не перегревайте его, не роняйте, и он сослужит вам долгую службу», ― говорится в исследовании ведомства.

В Роскачестве советуют при выборе устройства обратить внимание на более современные SSD-накопители, так как они не шумят, работают быстрее и практически не поддаются влиянию внешних негативных факторов.

Ранее «Москва 24» со ссылкой на сообщение на официальном сайте Роскачества писала, что длительное прослушивание в наушниках громкой музыки может стать причиной проблем со слухом.