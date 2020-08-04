В Приморском крае прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает PrimaMedia.ru.
«Заболевшие есть на территории всего Приморского края», — заявил Кожемяко.
Он также отметил, что одним из основных способов предотвратить распространение COVID-19 по-прежнему остаётся работа административных комиссий.
Старший научный сотрудник российского Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.