В Приморском крае прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции

В Приморском крае на заседании оперативного штаба губернатор Олег Кожемяко прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает PrimaMedia.ru.

«Заболевшие есть на территории всего Приморского края», — заявил Кожемяко.

Он также отметил, что одним из основных способов предотвратить распространение COVID-19 по-прежнему остаётся работа административных комиссий.

Старший научный сотрудник российского Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.