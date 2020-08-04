Во ФСИН рассказали о коронавирусе среди сотрудников и заключённых

Во ФСИН рассказали о выявленных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 среди сотрудников ведомства и заключённых.

Отмечается, что «с начала введения ограничительных мер среди работников УИС зарегистрировано 3526 лабораторно подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией».

«Из них выздоровели 2457 человек», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФСИН.

Среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, по данным ведомства, «с начала апреля 2020 года выявлено 1224 лабораторно подтверждённых случая, из них выздоровели 933 человека».

Также сообщается, что по состоянию на 4 августа всего проведено 187 294 лабораторных исследования у сотрудников и заключённых на выявление COVID-19.

В июне председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил RT, что в следственных изоляторах УФСИН России по Москве возобновлён приём посылок и бандеролей для заключённых.