В Управлении ЗАГС Москвы прокомментировали показатели по регистрации перемены имени в 2020 году.

За первое полугодие 2020 года в столице было зарегистрировано свыше 3,6 тыс. актовых записей по изменению имени. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные пресс-службы Управления ЗАГС Москвы.

«Это на 65,4% меньше, чем в прошлом году. Согласно ФЗ №143 «Об актах гражданского состояния» имя включает в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество», — объяснили в пресс-службе.

Уточняется, что у 87% москвичей изменилась фамилия, более чем у 17% — имя, а у 16% — отчество.

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