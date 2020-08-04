В Управлении ЗАГС Москвы прокомментировали показатели по регистрации перемены имени в 2020 году

Короткая ссылка
В Управлении ЗАГС Москвы прокомментировали показатели по регистрации перемены имени в 2020 году.
В Управлении ЗАГС Москвы прокомментировали показатели по регистрации перемены имени в 2020 году
  • © Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За первое полугодие 2020 года в столице было зарегистрировано свыше 3,6 тыс. актовых записей по изменению имени. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные пресс-службы Управления ЗАГС Москвы.

«Это на 65,4% меньше, чем в прошлом году. Согласно ФЗ №143 «Об актах гражданского состояния» имя включает в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество», — объяснили в пресс-службе.

Уточняется, что у 87% москвичей изменилась фамилия, более чем у 17% — имя, а у 16% — отчество.

Ранее ОТР сообщала, что в Ленинградской области возобновили торжественные церемонии бракосочетания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить