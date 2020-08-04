Компании из 73 регионов стали партнёрами Московского инновационного кластера (МИК).

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Свыше 5,5 тыс. компаний и ИП из 73 регионов — столько партнёров присоединилось к Московскому инновационному кластеру за три месяца. Большинство из них представляют Московскую область и Санкт-Петербург», — цитирует издание заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Платформа доступна для региональных компаний и физических лиц.

Ранее НСН сообщала, что на платформе i.moscow Московского инновационного кластера появилось первое межотраслевое объединение.