В Москве заявили о росте объёма сделок на портале поставщиков

Объём сделок на портале поставщиков Москвы в июле составил 3,6 млрд рублей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

«Всего за июль этого года на портале поставщиков заключено 26,4 тыс. контрактов, что по количеству соответствует аналогичному периоду прошлого года. При этом общая сумма сделок выросла почти в два раза и составила 3,6 млрд рублей», — цитирует издание заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он подчеркнул, что сумма сделок выросла после увеличения стоимости контрактов с единственным поставщиком до 600 тыс. рублей. За счёт укрупнения объёма закупок вырос интерес к порталу и повысился уровень конкуренции.

Большая часть договоров была подписана на медицинские товары, услуги по техобслуживанию и ремонту, строительные материалы.

Ранее НСН писала, что власти Москвы за полгода сдали в аренду бизнесу на льготных условиях более 220 помещений.