Названы российские регионы с повышенными дозами облучения радоном

Роспотребнадзор назвал российские регионы с повышенными дозами облучения радоном.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Тувы, Ставропольского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Иркутской области.

В ведомстве отметили, что «радон является второй по значимости причиной рака лёгкого после табакокурения».

В феврале 2019 года в Кемеровской области в городе Белово была приостановлена работа детского сада №171 ОАО «РЖД» из-за превышения уровня радиоактивного газа радона.