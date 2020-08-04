Названы российские регионы с повышенными дозами облучения радоном

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Роспотребнадзор назвал российские регионы с повышенными дозами облучения радоном.
Названы российские регионы с повышенными дозами облучения радоном
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Тувы, Ставропольского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Иркутской области.

В ведомстве отметили, что «радон является второй по значимости причиной рака лёгкого после табакокурения».

В феврале 2019 года в Кемеровской области в городе Белово была приостановлена работа детского сада №171 ОАО «РЖД» из-за превышения уровня радиоактивного газа радона.

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