Медведев и его супруга смогут получить дипломатические паспорта

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому у заместителя председателя Совета безопасности России появляется право получения дипломатического паспорта.
Медведев и его супруга смогут получить дипломатические паспорта
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что президент внёс изменения в указ о праве на получение дипломатического паспорта, согласно которым право его получения распространяется на зампредседателя Совбеза и его жену.

«Дополнить пунктом... «заместитель председателя Совета безопасности России», — говорится в указе.

В данный момент должность зампреда Совета безопасности занимает Дмитрий Медведев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить