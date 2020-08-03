Медведев и его супруга смогут получить дипломатические паспорта

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому у заместителя председателя Совета безопасности России появляется право получения дипломатического паспорта.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что президент внёс изменения в указ о праве на получение дипломатического паспорта, согласно которым право его получения распространяется на зампредседателя Совбеза и его жену.

«Дополнить пунктом... «заместитель председателя Совета безопасности России», — говорится в указе.

В данный момент должность зампреда Совета безопасности занимает Дмитрий Медведев.