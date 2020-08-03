В Ягодном союзе рассказали, как выбрать бахчевой развал

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Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий рассказала, как выбрать бахчевой развал.
В Ягодном союзе рассказали, как выбрать бахчевой развал
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Москва 24» она отметила, что проверить легальность торговой точки можно по официальному списку развалов.

«У продавца на развале должны быть документы на точку, на товар и медкнижка. Арбузы не должны храниться на земле или на газоне, они должны лежать на каком-то поддоне», — заявила эксперт.

По её словам, арбузы и дыни не должны быть порезаны на части.

«Подлинность документов покупатель, как правило, определить не сможет. Но как минимум их наличие — какой-то показатель того, что точка позаботилась о качестве своей продукции», — добавила Козий.

Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News оценил влияние употребления арбузов на здоровье.

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