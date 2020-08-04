Власти Москвы рассказали о ходе работ на станции БКЛ «Марьина Роща»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о ходе работ на станции БКЛ «Марьина Роща».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

Бочкарёв заявил, что в настоящее время на станции завершено примерно 50% от основных работ.

«Выполнено много самых тяжёлых работ, таких как проходка перегонных тоннелей. Сейчас идёт так называемое раскрытие станции до необходимых размеров», — сказал заместитель мэра.

Строительство планируется завершить в 2022 году.

Ранее телеканал «360» рассказал о ходе строительства станций МЦД.