Власти Москвы рассказали о ходе работ на станции БКЛ «Марьина Роща»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы mos.ru.
Бочкарёв заявил, что в настоящее время на станции завершено примерно 50% от основных работ.
«Выполнено много самых тяжёлых работ, таких как проходка перегонных тоннелей. Сейчас идёт так называемое раскрытие станции до необходимых размеров», — сказал заместитель мэра.
Строительство планируется завершить в 2022 году.
Ранее телеканал «360» рассказал о ходе строительства станций МЦД.