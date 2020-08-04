Власти Москвы рассказали о ходе работ на станции БКЛ «Марьина Роща»

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о ходе работ на станции БКЛ «Марьина Роща».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

Бочкарёв заявил, что в настоящее время на станции завершено примерно 50% от основных работ.

«Выполнено много самых тяжёлых работ, таких как проходка перегонных тоннелей. Сейчас идёт так называемое раскрытие станции до необходимых размеров», — сказал заместитель мэра.

Строительство планируется завершить в 2022 году.

Ранее телеканал «360» рассказал о ходе строительства станций МЦД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить