В МЧС рассказали о ситуации с природными пожарами в Якутии

В ГУ МЧС по Якутии рассказали о ситуации с природными пожарами в регионе.

«По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 75 природных пожаров на общей площади, пройденной огнём, 256 971 га, при этом площадь активного горения составляет 385,46 га», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что «за сутки возникло два пожара и два ликвидировано».

«На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 809 человек и 92 единицы техники», — добавили в пресс-службе.

Ранее генеральная прокуратура России поручила усилить надзор за исполнением законов в области обеспечения пожарной безопасности в лесах.