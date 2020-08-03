В МЧС рассказали о ситуации с природными пожарами в Якутии

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В ГУ МЧС по Якутии рассказали о ситуации с природными пожарами в регионе.
В МЧС рассказали о ситуации с природными пожарами в Якутии
  • РИА Новости

«По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 75 природных пожаров на общей площади, пройденной огнём, 256 971 га, при этом площадь активного горения составляет 385,46 га», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что «за сутки возникло два пожара и два ликвидировано».

«На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 809 человек и 92 единицы техники», — добавили в пресс-службе.

Ранее генеральная прокуратура России поручила усилить надзор за исполнением законов в области обеспечения пожарной безопасности в лесах.

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