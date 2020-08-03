Высадка десанта прошла на побережье под Калининградом на учениях «Океанский щит»

В Калининградской области на полигоне Хмелевка прошли учения в рамках манёвров ВМФ России «Океанский щит — 2020» разнородной группировки сил Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье с участием более 20 кораблей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В общей сложности в десантной операции было задействовано более 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, 18 самолётов и вертолётов морской авиации, более 30 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений, а также порядка 2 тыс. военнослужащих флота», — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал «Крыминформ», военнослужащие Черноморского флота провели учения по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы на объекты одного из аэродромов морской авиации и противовоздушной обороны.