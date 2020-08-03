В Приморском крае прокомментировали ситуацию с безработицей

В Минтруде Приморского края прокомментировали ситуацию с безработицей.

Число зарегистрированных безработных граждан с начала пандемии увеличилось в 3,3 раза и составило 33 981.

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на данные Министерства труда и социальной политики Приморского края.

«Больше всего в этом смысле пострадали приморцы, занятые в сфере здравоохранения и социальных услуг, — 2376 человек, в сфере гостеприимства и общественного питания — 1368 человек, образования — 1020 человек, в сфере транспортировки и хранения — 962 человека», — уточнили в министерстве.

В рамках государственной программы Приморья «Содействие занятости населения Приморского края на 2020—2027 годы» из регионального бюджета было выделено более 24 млн рублей на обеспечение приморцев, признанных безработными после 18 марта и трудоустроенных на общественные или временные работы, повышенным пособием.