На Урале состоялись ночные учения мотострелков

В Свердловской области состоялись ночные учения мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

По сценарию, колонна военной техники подверглась нападению группы условного противника на бронированных пикапах с крупнокалиберными пулемётами.

Военнослужащие определили численный состав и характеристику вооружения оппонентов, затем открыли прицельный огонь из автоматических пушек. С помощью приборов ночного видения они ликвидировали противника на расстоянии до 200 метров.

Завершающий удар нанесли экипажи танков Т-72БЗ.

К манёврам были привлечены 500 военнослужащих и более 100 единиц техники.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.