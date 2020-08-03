На Урале состоялись ночные учения мотострелков

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В Свердловской области состоялись ночные учения мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа.
На Урале состоялись ночные учения мотострелков
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

По сценарию, колонна военной техники подверглась нападению группы условного противника на бронированных пикапах с крупнокалиберными пулемётами.

Военнослужащие определили численный состав и характеристику вооружения оппонентов, затем открыли прицельный огонь из автоматических пушек. С помощью приборов ночного видения они ликвидировали противника на расстоянии до 200 метров.

Завершающий удар нанесли экипажи танков Т-72БЗ.

К манёврам были привлечены 500 военнослужащих и более 100 единиц техники.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.

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