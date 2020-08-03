Военнослужащие ЧФ провели учения по отражению нападения диверсионной группы

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Военнослужащие Черноморского флота провели учения по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы на объекты одного из аэродромов морской авиации и противовоздушной обороны.
Военнослужащие ЧФ провели учения по отражению нападения диверсионной группы
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

По сценарию, условный противник проник на территорию и захватил склад с горюче-смазочными материалами. Личный состав подняли по сигналу тревоги.

Подразделение прибыло на место и заблокировало диверсантов до прибытия группы усиления подразделений антитеррора, которая, со своей стороны, выполнила штурм и задержала противника.

К занятиям привлекли более 100 военнослужащих и около десяти единиц техники.

24 июля «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ЗВО сообщил, что на полигонах Алабино и Головеньки в Московской области военнослужащие танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках командно-штабных учений.

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