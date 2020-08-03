В Удмуртии направят 645 млн рублей на меры поддержки по оплате ЖКХ

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В Удмуртии выделят 645 млн рублей на меры поддержки по оплате ЖКХ.
В Удмуртии направят 645 млн рублей на меры поддержки по оплате ЖКХ
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Субсидии предназначены для семей, чья ежемесячная плата за коммунальные услуги превышает 22% совокупного дохода семьи.

Ещё одна мера поддержки — 30-процентная компенсация платы за коммунальные услуги многодетным семьям. За шесть месяцев ей воспользовались 8 тыс. семей на сумму 70 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане утвердили программу по газификации ЖКХ.

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