В Удмуртии направят 645 млн рублей на меры поддержки по оплате ЖКХ
- АГН «Москва»
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Субсидии предназначены для семей, чья ежемесячная плата за коммунальные услуги превышает 22% совокупного дохода семьи.
Ещё одна мера поддержки — 30-процентная компенсация платы за коммунальные услуги многодетным семьям. За шесть месяцев ей воспользовались 8 тыс. семей на сумму 70 млн рублей.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане утвердили программу по газификации ЖКХ.