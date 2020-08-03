На ВДНХ пройдёт празднование юбилея «Москвариума»

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» празднует юбилей.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные пресс-службы паркового комплекса ВДНХ.

На всеобщее обозрение будет представлен новый обитатель центра — пантерный хамелеон.

«Эта рептилия встречается преимущественно на острове Мадагаскар. Тело хамелеона окрашено в различные оттенки синего, чёрного и зелёного с яркими пятнами жёлтого, розового, оранжевого и красного цветов. В длину он достигает всего 30 см», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

С 5 по 9 августа в «Москвариуме» будут проходить показательные кормления обитателей центра, будут подготовлены специальная программа, бесплатные мастер-классы и тематическая фотовыставка.

Ранее НСН со ссылкой на портал мэра и правительства рассказала о в программе мероприятий в честь 81-летия ВДНХ.