Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замглавы ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Якунина заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Этим же документом ему присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

В 2012 году Якунин возглавил ГУ МВД по Москве. Осенью 2016 года он занял пост руководителя оперативного управления МВД и покинул его весной 2019-го.