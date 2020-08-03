Прокуратура Норильска проводит проверку по факту инцидента на ТЭЦ-2 НТЭК, где в результате возгорания масла в закрытом распределительном устройстве погиб человек.

«В целях установления фактических обстоятельств и координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор города», — заявили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Ранее в МЧС сообщали, что при проведении ремонтных работ произошло загорание масла в электроцехе на площади 5 кв. м.