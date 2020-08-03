Общероссийскую систему по обращению с отходами утвердят к концу года

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Федеральная схема обращения с отходами будет утверждена к концу года.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.

Федеральная схема создаётся в рамках мусорной реформы, следуя которой регионы выбрали схему вывоза отходов и платы за него. В единой госсистеме собирают информацию обо всех объектах инфраструктуры, связанных с захоронением, утилизацией и переработкой мусора.

Как рассказали в Общероссийском народном фронте, схема будет дополнена расчётами о снижении платы благодаря межрегиональному взаимодействию, которое позволит оптимизировать логистику.

Ранее сообщалось, что в столице запустили интернет-ресурс чистая-москва.рф, где собрана вся необходимая информация о раздельном сборе отходов. Помимо полезных советов и памяток, горожане смогут узнать адреса пунктов приёма батареек, градусников и лампочек, передаёт «Москва 24» слова представителей Департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

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