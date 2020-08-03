В СКФО обсудили вопросы цифрового развития

Состоялось совещание, посвящённое вопросам цифрового развития, культуры, спорта и туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Мероприятие прошло под председательством зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко и полпреда президента России в СКФО Юрия Чайки.

Среди других участников обсуждения — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, министр спорта Олег Матицын, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, заместитель министра культуры Ольга Ярилова, главы субъектов округа.

«В ближайшие годы цифровизация должна привести к значительным структурным изменениям экономики, повышению её эффективности, трансформации общественных отношений, их ускорению на базе современных и перспективных цифровых платформ, практически неограниченного доступа всех пользователей к информации по всему спектру жизненно важных для населения вопросов», — заявил Чайка.

По его словам, для регионов СКФО важно идти в ногу со временем, нужно обеспечить качественную реализацию во всех субъектах округа национальной программы «Цифровая экономика».

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность цифровизации.