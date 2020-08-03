В Томской области возбуждено дело по факту контрабанды леса более чем на 1 млн рублей

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Кемеровская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды леса из Томской области в Узбекистан более чем на 1 млн рублей.
В Томской области возбуждено дело по факту контрабанды леса более чем на 1 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Vtomske.ru со ссылкой на данные Кемеровской таможни.

«Приобретённый товар совместно с неустановленной группой лиц отправлялся автомобильным транспортом в Узбекистан. При декларировании злоумышленники использовали фиктивный пакет документов. Семь машин, перевозивших контрабандный лес, задержаны и помещены на охраняемую стоянку. Согласно заявленной таможенной декларации, стоимость почти 300 кубов пиломатериала преимущественно хвойных пород составляет более 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Реальная стоимость и ущерб, нанесённый государству, устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК России — контрабанда стратегически важного товара (пиломатериалов) в крупном размере.

Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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