На реконструкцию мурманского драмтеатра будет выделено 394 млн рублей

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На реконструкцию Мурманского областного драматического театра в рамках нацпроекта «Культура» в этом году будет направлено 394 млн рублей, из которых 179 млн — федеральные средства.
На реконструкцию мурманского драмтеатра будет выделено 394 млн рублей
  • РИА Новости

«Это большой и важный объект в нашей области, необходимо под контролем держать все строительные работы и обеспечение его оборудованием. Как мы договаривались, 27 марта, во Всемирный день театра, мы должны открыть наш драматический театр», — цитирует Nord-News губернатора Заполярья Андрея Чибиса.

На данный момент техническая готовность объекта составляет 69%.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о строительстве литературного сквера в Ижевске.

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