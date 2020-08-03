На реконструкцию мурманского драмтеатра будет выделено 394 млн рублей

На реконструкцию Мурманского областного драматического театра в рамках нацпроекта «Культура» в этом году будет направлено 394 млн рублей, из которых 179 млн — федеральные средства.

РИА Новости