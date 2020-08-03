На реконструкцию мурманского драмтеатра будет выделено 394 млн рублей
- РИА Новости
«Это большой и важный объект в нашей области, необходимо под контролем держать все строительные работы и обеспечение его оборудованием. Как мы договаривались, 27 марта, во Всемирный день театра, мы должны открыть наш драматический театр», — цитирует Nord-News губернатора Заполярья Андрея Чибиса.
На данный момент техническая готовность объекта составляет 69%.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о строительстве литературного сквера в Ижевске.