Власти Пермского края рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Власти Пермского края рассказали о ситуации с COVID-19 в регионе.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.

В Пермском крае от COVID-19 вылечились ещё 30 человек, 2284 жителя региона продолжают находиться под наблюдением специалистов.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6018 человек, заболевших коронавирусом.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.