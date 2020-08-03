Власти Пермского края рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

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Власти Пермского края рассказали о ситуации с COVID-19 в регионе.
Власти Пермского края рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.

В Пермском крае от COVID-19 вылечились ещё 30 человек, 2284 жителя региона продолжают находиться под наблюдением специалистов.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6018 человек, заболевших коронавирусом.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.

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