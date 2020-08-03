В Москве за сутки излечились от коронавируса 842 пациента

В Москве после прохождения курса лечения от коронавируса выздоровели ещё 842 пациента.

«Число выздоровевших от COVID-19 продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 182 184», — цитируют «Известия» вице-мэра Анастасию Ракову.

За июль количество тяжёлых и крайне тяжёлых больных коронавирусом в Москве уменьшилось на 24,7% по сравнению с июнем. Три столичных стационара, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, за минувшую неделю вернулись к стандартному режиму работы.

Ранее канал «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщал, что в городе возобновил работу проект «Москва — с заботой о ветеранах».