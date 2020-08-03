В Москве за сутки излечились от коронавируса 842 пациента

Короткая ссылка
В Москве после прохождения курса лечения от коронавируса выздоровели ещё 842 пациента.
В Москве за сутки излечились от коронавируса 842 пациента
  • РИА Новости

«Число выздоровевших от COVID-19 продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 182 184», — цитируют «Известия» вице-мэра Анастасию Ракову.

За июль количество тяжёлых и крайне тяжёлых больных коронавирусом в Москве уменьшилось на 24,7% по сравнению с июнем. Три столичных стационара, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом, за минувшую неделю вернулись к стандартному режиму работы.

Ранее канал «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы сообщал, что в городе возобновил работу проект «Москва — с заботой о ветеранах».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить