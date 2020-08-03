Свердловский депутат указал в декларации за 2019 год доход в 4 копейки

Короткая ссылка
Свердловский депутат Илья Гаффнер в декларации за 2019 год указал доход в 4 копейки.
Свердловский депутат указал в декларации за 2019 год доход в 4 копейки
  • © Законодательное Собрание Свердловской области

Как сообщает РИА Новости, это следует из документа, опубликованного на сайте регионального парламента.

Согласно декларации, годовой доход депутата составил 0,04 рубля.

Также указано, что в пользовании у него имеется только квартира площадью 66,6 квадратных метров.

У Гаффнера есть три несовершеннолетних ребёнка, у каждого из которых в пользовании по одной квартире площадью от 80 до 239 кв. м.

В феврале 2017 года сообщалось, что Арбитражный суд Свердловской области выделил 10,6 тыс. рублей в месяц на содержание признанного банкротом екатеринбургского депутата Ильи Гаффнера, который в 2015 году заявил, что россиянам нужно «поменьше питаться» в кризис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить