Свердловский депутат указал в декларации за 2019 год доход в 4 копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер в декларации за 2019 год указал доход в 4 копейки.

Как сообщает РИА Новости, это следует из документа, опубликованного на сайте регионального парламента.

Согласно декларации, годовой доход депутата составил 0,04 рубля.

Также указано, что в пользовании у него имеется только квартира площадью 66,6 квадратных метров.

У Гаффнера есть три несовершеннолетних ребёнка, у каждого из которых в пользовании по одной квартире площадью от 80 до 239 кв. м.

В феврале 2017 года сообщалось, что Арбитражный суд Свердловской области выделил 10,6 тыс. рублей в месяц на содержание признанного банкротом екатеринбургского депутата Ильи Гаффнера, который в 2015 году заявил, что россиянам нужно «поменьше питаться» в кризис.