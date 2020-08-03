Военные врачи закончили борьбу с COVID-19 в Туве
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Об этом сообщает газета «Красная звезда».
«Военные врачи успешно завершили свою работу в установленный срок», — указано в тексте.
Отмечается, что более 100 местных жителей прошли полный курс лечения в стационаре.
Также около 1110 человек прошли обследование на предмет заболевания коронавирусом.
18 июля стало известно, что многофункциональный медицинский центр на 200 мест будет построен в Туве по поручению президента России Владимира Путина. Об этом заявили в российском Минобороны.