Прокуратура начала проверку из-за схода с рельсов 11 вагонов в Коми

Прокуратура организовала проверку по факту схода с рельсов 11 вагонов с углём в Княжпогостском районе Республики Коми.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Сосногорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту схода с опрокидыванием... 11 вагонов грузового поезда с рудой», — указано в сообщении.

Ранее в Коми на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём. Никто не пострадал.