Прокуратура начала проверку из-за схода с рельсов 11 вагонов в Коми

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Прокуратура организовала проверку по факту схода с рельсов 11 вагонов с углём в Княжпогостском районе Республики Коми.
Прокуратура начала проверку из-за схода с рельсов 11 вагонов в Коми
  • © ГУ МЧС РФ по Республике Коми

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Сосногорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту схода с опрокидыванием... 11 вагонов грузового поезда с рудой», — указано в сообщении.

Ранее в Коми на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём. Никто не пострадал.

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