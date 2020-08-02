Прокуратура начала проверку из-за схода с рельсов 11 вагонов в Коми
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Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
«Сосногорская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте по факту схода с опрокидыванием... 11 вагонов грузового поезда с рудой», — указано в сообщении.
Ранее в Коми на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём. Никто не пострадал.