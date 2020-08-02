Аналитики назвали самые популярные товары в магазинах России

По данным исследования аналитического подразделения «ЧекСкан Research», самыми популярными товарами в российских магазинах «Магнит» и «Пятёрочка» за семь месяцев 2020 года были бананы, картофель и сахар. Об этом пишет РБК.

В рамках исследования было изучено 2,5 млн чеков данных магазинов.

Уточняется, что чаще этих продуктов граждане приобретали пакеты для покупок.

При этом в Северо-Западном федеральном округе популярным продуктом был нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе — майонез.

Также отмечается, что в указанных магазинах средний чек рос с начала января. В апреле он достиг пиковых значений: 550 рублей в «Магните» и 576 — в «Пятёрочке».

Ранее в Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима в условиях эпидемии коронавируса.