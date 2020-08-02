Аналитики назвали самые популярные товары в магазинах России
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В рамках исследования было изучено 2,5 млн чеков данных магазинов.
Уточняется, что чаще этих продуктов граждане приобретали пакеты для покупок.
При этом в Северо-Западном федеральном округе популярным продуктом был нарезной батон, а в Северо-Кавказском федеральном округе — майонез.
Также отмечается, что в указанных магазинах средний чек рос с начала января. В апреле он достиг пиковых значений: 550 рублей в «Магните» и 576 — в «Пятёрочке».
Ранее в Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима в условиях эпидемии коронавируса.