Число вылечившихся от коронавируса российских военных превысило 9 тысяч

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Более 9 тыс. российских военных вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 за всё время эпидемии.
Число вылечившихся от коронавируса российских военных превысило 9 тысяч
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные бюллетеня Минобороны России.

В том числе за сутки в Вооружённых силах России выздоровели 75 военных.

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 9045», — заявили в ведомстве.

При этом среди гражданского персонала Минобороны за время эпидемии вылечились 1087 человек.

Ранее Минобороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с исследовательским центром имени Гамалеи. 

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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