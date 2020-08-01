Число вылечившихся от коронавируса российских военных превысило 9 тысяч
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные бюллетеня Минобороны России.
В том числе за сутки в Вооружённых силах России выздоровели 75 военных.
«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 9045», — заявили в ведомстве.
При этом среди гражданского персонала Минобороны за время эпидемии вылечились 1087 человек.
Ранее Минобороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с исследовательским центром имени Гамалеи.
Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.