Число вылечившихся от коронавируса российских военных превысило 9 тысяч

Более 9 тыс. российских военных вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 за всё время эпидемии.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные бюллетеня Минобороны России.

В том числе за сутки в Вооружённых силах России выздоровели 75 военных.

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 9045», — заявили в ведомстве.

При этом среди гражданского персонала Минобороны за время эпидемии вылечились 1087 человек.

Ранее Минобороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с исследовательским центром имени Гамалеи.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.