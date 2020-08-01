В Крыму проверят сообщения о нападении мужчины на туристов

В Крыму полиция проводит проверку по факту нападения на туристов охранника одного из крымских санаториев, пытавшегося с помощью нагайки прогнать отдыхающих с пляжа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольгу Богославскую.

«Мы данный факт проверим и примем решение в соответствии с законодательством», — сказала она.

В МВД добавили, что заявлений по данному инциденту в полицию не поступало.

Отмечается, что ранее в соцсетях появились кадры, на которых видно, как мужчина в камуфляжной форме и с нагайкой в руках, представившийся охранником одного из санаториев, пытается прогнать с пляжа семью с ребёнком.