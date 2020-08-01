Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

Министерство экономического развития России сообщило, что в стране в настоящее время не обсуждают возможность введения каких-либо новых налогов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.

В пресс-службе также рассказали, что опубликованная версия проекта плана, в котором содержится предложение о введении единого оборотного налога, будет в дальнейшем пересмотрена.

«Все предложения, включённые в план, являются позицией заявителей и не являются официальной позицией Минэкономразвития России», — уточнили в МЭР.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли.