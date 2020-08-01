В Чечне обезвредили пять авиабомб 20-летней давности

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Спасатели обезвредили в Веденском районе Чечни пять авиационно-осколочных бомб и один артиллерийский снаряд, которые находились в земле более 20 лет.
В Чечне обезвредили пять авиабомб 20-летней давности
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС.

Как отметили в ведомстве, боеприпасы были в рабочем состоянии.

Взрывоопасные предметы были обнаружены местными жителями, которые обратились в экстренные службы. На место прибыли специалисты Донского спасцентра МЧС России. Также были задействованы сотрудники силовых структур Чечни.

Боеприпасы транспортировали на полигон и ликвидировали. Операция прошла в штатном режиме.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

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