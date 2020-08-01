В Чечне обезвредили пять авиабомб 20-летней давности
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС.
Как отметили в ведомстве, боеприпасы были в рабочем состоянии.
Взрывоопасные предметы были обнаружены местными жителями, которые обратились в экстренные службы. На место прибыли специалисты Донского спасцентра МЧС России. Также были задействованы сотрудники силовых структур Чечни.
Боеприпасы транспортировали на полигон и ликвидировали. Операция прошла в штатном режиме.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.