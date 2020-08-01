Якутск окутал дым от лесных пожаров
- РИА Новости
«В Якутск ветром принесло дым от пожаров в зоне контроля в Томпонском районе и на северных территориях, которые лежат по реке Алдан», — говорится в сообщении.
Лесные пожары выявлены в Среднеколымском, Момском, Верхоянском, Томпонском, Нижнеколымском, Верхнеколымском, Горном, Усть-Алданском, Намском и Усть-Майском районах Якутии. За прошедшие сутки локализовано семь природных пожаров.
28 июля URA.RU сообщало, что дым от лесных пожаров дошёл до Челябинска. В городе чувствовался запах гари.