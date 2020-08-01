Якутск окутал дым от лесных пожаров

Короткая ссылка
Якутск в субботу, 1 августа, окутан дымом от лесных пожаров, сообщает пресс-служба правительства Якутии.
Якутск окутал дым от лесных пожаров
  • РИА Новости

«В Якутск ветром принесло дым от пожаров в зоне контроля в Томпонском районе и на северных территориях, которые лежат по реке Алдан», — говорится в сообщении.

Лесные пожары выявлены в Среднеколымском, Момском, Верхоянском, Томпонском, Нижнеколымском, Верхнеколымском, Горном, Усть-Алданском, Намском и Усть-Майском районах Якутии. За прошедшие сутки локализовано семь природных пожаров.

28 июля URA.RU сообщало, что дым от лесных пожаров дошёл до Челябинска. В городе чувствовался запах гари.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить