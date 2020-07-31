Росавиация заявила о первом с марта регулярном рейсе из России за рубеж

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В Росавиации заявили, что утром 1 августа вылетит первый с конца марта регулярный рейс из России в другую страну.
Росавиация заявила о первом с марта регулярном рейсе из России за рубеж
  • РИА Новости

«Первый после снятия ограничений регулярный рейс SU2130 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва – Стамбул запланирован завтра (1 августа. — RT) в 07:50 мск из московского аэропорта Шереметьево на самолёте Boeing 777. Компоновка лайнера позволяет перевезти до 400 пассажиров», — указывается на сайте ведомства.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании оперативного штаба заявила, что вопрос расширения списка стран для восстановления международного авиасообщения прорабатывается.

24 июля в Ассоциации туроператоров России оценили возобновление международного авиасообщения.

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