В РСТ прокомментировали ситуацию в Турции

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию в Турции.
В РСТ прокомментировали ситуацию в Турции
  • Pixabay

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что опасаться овербукинга не стоит.

«Сейчас, я думаю, этого не будет, потому что отели постепенно открываются. Нет такой перевозки — из трёх регионов только полётные программы. Не все авиакомпании ещё туда получили назначение. Некоторые даже переносят рейсы на первые числа, видимо, объединяя», — сказал Барзыкин.

По его мнению, овербукинг в настоящее время не грозит, поскольку нет людей, а «пока они соберутся», будет осень.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил в беседе с Newinform ситуацию в Турции.

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