В РСТ прокомментировали ситуацию в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию в Турции.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что опасаться овербукинга не стоит.

«Сейчас, я думаю, этого не будет, потому что отели постепенно открываются. Нет такой перевозки — из трёх регионов только полётные программы. Не все авиакомпании ещё туда получили назначение. Некоторые даже переносят рейсы на первые числа, видимо, объединяя», — сказал Барзыкин.

По его мнению, овербукинг в настоящее время не грозит, поскольку нет людей, а «пока они соберутся», будет осень.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке доктор медицинских наук Геннадий Онищенко оценил в беседе с Newinform ситуацию в Турции.