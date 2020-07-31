Эксперт рассказал о страховых полисах в ситуации с COVID-19

Управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования «Ренессанс страхование» Артём Искра рассказал о страховых полисах в ситуации с COVID-19.

«Лечение коронавирусной инфекции входит в стандартную страховку для выезжающих за рубеж. Поэтому при планировании отдыха за рубежом необходимо купить обычный полис путешественника», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

По его словам, стоимость полиса зависит от страны и длительности пребывания.

Как отметил Искра, цена страховки в Турцию на 12 дней для одного туриста, например, составит 570 рублей.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News оценил ситуацию в Таиланде.