В дни памяти Серафима Саровского в Дивееве будет дежурить оперативная группа медиков
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на Министерство здравоохранения Нижегородской области.
В резерве находятся также 44 бригады. Автомобили скорой дежурят на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря и рядом с источниками. В медицинских организациях предусмотрен резервный коечный фонд в количестве 561 койки. Также Центр медицины катастроф доставил в Дивеевскую центральную районную больницу необходимое медицинское оборудование.