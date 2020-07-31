В дни памяти Серафима Саровского в Дивееве будет дежурить оперативная группа медиков

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В дни празднования памяти преподобного Серафима Саровского в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, которые продлятся до 2 августа, на территории будут дежурить семь бригад скорой помощи.
В дни памяти Серафима Саровского в Дивееве будет дежурить оперативная группа медиков
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на Министерство здравоохранения Нижегородской области.

В резерве находятся также 44 бригады. Автомобили скорой дежурят на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря и рядом с источниками. В медицинских организациях предусмотрен резервный коечный фонд в количестве 561 койки. Также Центр медицины катастроф доставил в Дивеевскую центральную районную больницу необходимое медицинское оборудование. 

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