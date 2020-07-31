В Рослесхозе дали прогноз по ситуации с лесными пожарами в августе

В августе на территории шести федеральных округов России существует вероятность ухудшения ситуации с лесными пожарами. Об этом говорится в сообщении Рослесхоза.

«Подведомственное Рослесхозу ФБУ «Авиалесоохрана» подготовило предварительный прогноз пожарной опасности в лесах Российской Федерации на август 2020 года. Он содержит данные о том, что вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах будет наблюдаться на территории шести федеральных округов», — говорится в сообщении.

В частности, на севере Карелии и всей территории Псковской области в СЗФО, а также в западной части Смоленской области, на всей территории Курской и Белгородской областей в ЦФО.

Кроме того, ухудшение ситуации прогнозируется на Урале, ПФО, Сибири и Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что лесопожарные службы за сутки ликвидировали 57 лесных пожаров в России на площади более чем 2,5 тыс. га.

Генеральная прокуратура России поручила усилить надзор за исполнением законов в области обеспечения пожарной безопасности в лесах.