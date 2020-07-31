В Петербурге запустили движение по всем полосам Гореловского путепровода

В Санкт-Петербурге запустили движение по всем шести полосам Гореловского путепровода.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как напомнил глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин, путепровод был построен в 1949 году.

«Путепровод был четырёхполосный, теперь тут шесть полос, движение открыто. На подходах делаем реконструкцию транспортного обхода Красного Села. В следующем году запланировано завершение работ по Лиговскому путепроводу», — отметил он.

По его словам, также запланированы дополнительные развязки на Кингисеппском шоссе и участок от кольцевой дороги до Гореловского путепровода.

Ранее НТВ сообщало о завершающем этапе ремонта Гореловского путепровода.