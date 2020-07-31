В Петербурге из-за полумарафона «ЗаБег» частично перекроют движение транспорта
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
В Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 августа, состоится IV Всероссийский полумарафон «ЗаБег».
«С 09:00 до 11:00 закрывается движение по Троицкому мосту, с 09:00 до 10:30 — по Тучкову мосту. Закрывается троллейбусное движение по Дворцовому и Тучкову мостам, Лафонской улице, Адмиралтейскому проспекту, проспекту Добролюбова», — сообщили в «Горэлектротрансе».
Будет изменено движение некоторых трамваев и троллейбусов. После окончания марафона оно будет полностью восстановлено.
Как сообщали ранее «Юга.ру», в Краснодаре в этом году «ЗаБег» пройдёт в онлайн-формате.