В Петербурге из-за полумарафона «ЗаБег» частично перекроют движение транспорта

В Санкт-Петербурге 2 августа в связи с проведением полумарафона «ЗаБег» перекроют движение транспорта по Троицкому, Тучкову и Дворцовому мостам.

Об этом сообщает kp.ru.

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 августа, состоится IV Всероссийский полумарафон «ЗаБег».

«С 09:00 до 11:00 закрывается движение по Троицкому мосту, с 09:00 до 10:30 — по Тучкову мосту. Закрывается троллейбусное движение по Дворцовому и Тучкову мостам, Лафонской улице, Адмиралтейскому проспекту, проспекту Добролюбова», — сообщили в «Горэлектротрансе».

Будет изменено движение некоторых трамваев и троллейбусов. После окончания марафона оно будет полностью восстановлено.

Как сообщали ранее «Юга.ру», в Краснодаре в этом году «ЗаБег» пройдёт в онлайн-формате.