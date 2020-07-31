В Петербурге из-за полумарафона «ЗаБег» частично перекроют движение транспорта

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге 2 августа в связи с проведением полумарафона «ЗаБег» перекроют движение транспорта по Троицкому, Тучкову и Дворцовому мостам.
В Петербурге из-за полумарафона «ЗаБег» частично перекроют движение транспорта
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.    

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 августа, состоится IV Всероссийский полумарафон «ЗаБег».

«С 09:00 до 11:00 закрывается движение по Троицкому мосту, с 09:00 до 10:30 — по Тучкову мосту. Закрывается троллейбусное движение по Дворцовому и Тучкову мостам, Лафонской улице, Адмиралтейскому проспекту, проспекту Добролюбова», — сообщили в «Горэлектротрансе».

Будет изменено движение некоторых трамваев и троллейбусов. После окончания марафона оно будет полностью восстановлено.

Как сообщали ранее «Юга.ру», в Краснодаре в этом году «ЗаБег» пройдёт в онлайн-формате.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить